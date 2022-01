北 외무성 "日 사도광산은 살인현장…세계유산 될 수 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 북한 외무성이 일제 강점기 조선인 강제노역 현장인 사도광산을 "인간생지옥의 대명사"라고 지칭하며 일본의 유네스코 세계유산 등재 추진을 비난했다.

외무성은 12일 홈페이지에 차혜경 일본연구소 연구원 명의로 '강제징역장, 살인현장이 세계유산으로 될수 있단 말인가'라는 제목의 글을 올려 이같이 밝혔다.

외무성은 "에도시대부터 손꼽히는 금 생산지로 관리·운영돼 왔다는 사도광산으로 말하면 하시마 탄광과 마찬가지로 그 열악한 생활환경과 로동조건, 조선인 노동자들에 대한 살인적인 노동 강요와 극심한 민족적 차별로 하여 오늘까지도 우리 인민과 일본인들 속에서 인간 생지옥의 대명사로 불리우고 있는 곳"이라고 지적했다.

외무성은 일본이 이미 유네스코 세계문화유산으로 등록된 하시마 탄광에서 벌어진 조선인 강제 노역을 제대로 기록하지 않고 있는 것을 지적하며 "식민지 강점통치의 산물, 범죄의 증견장을 '문화유산'으로 세계와 현대문명 앞에 또다시 내놓으려는 일본의 파렴치성과 도덕적 저열성에 경악을 금할 수 없다"고 강조했다.

