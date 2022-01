요기요 구독 서비스 '요기패스', 50만명 돌파

출시 후 신규 회원수·전체 주문수 각각 1.5배, 1.2배 증가

[아시아경제 김철현 기자] 배달 앱 요기요는 지난 11월에 선보인 '요기패스'가 출시 두 달 만에 가입자 50만명을 돌파했다고 12일 밝혔다.

요기패스는 월 9900원에 월 3만원의 기본 배달·포장 주문 할인 구독 서비스와 다양한 제휴를 통한 멤버십 혜택을 결합해 인기를 끌고 있다. 요기패스 출시 이후 요기요의 신규 회원 수와 전체 주문 수가 이전과 비교해 각각 1.5배, 1.2배 이상 증가했을 정도다.

요기패스의 흥행은 요기요 성장 가속화에도 긍정적 영향을 미치고 있다. 요기패스 구독자의 경우, 비구독자와 비교해 요기요를 사용하는 빈도가 약 3배이상 더 높게 나타나는 주문 패턴을 보였다.

포장 무제한 할인혜택은 배달 앱 내에서 '포장' 서비스를 이용하는 소비 트렌드도 빠르게 확산시키고 있다. 구독자 가운데 포장 서비스 이용자 수가 1.5배 이상 늘며 소비자들의 호응을 얻고 있다는 설명이다.

박채연 요기요 마케팅본부장은 "요기패스는 배달앱에서 처음 경험해보는 차별화된 주문 경험을 제공해 나가고 있다"면서 "앞으로도 배달앱의 새로운 미래를 더 많은 소비자들이 경험할 수 있도록 폭넓은 마케팅 활동을 적극 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

