<장 마감 후 주요 공시>

◆대우조선해양=오세아니아 지역 선주와 6561억원 필드제어설비 1기 공사 수주

◆에스디바이오센서=공시 불이행으로 불성실 공시법인 지정 예고

◆STX=STX마린서비스 채무 57억원 보증 결정

◆HSD엔진=강재현 사외이사 신규 선임 및 이계연·김철 사외이사 중도 퇴임

◆크래프톤=케빈 맥스웰 사외이사 일신상 사유로 중도 퇴임

◆한국특강=정희석 씨가 장내 매도로 지분 2만9630주 전량 처분

