밝은안과21, 취약계층 고령자 '백내장 수술' 지원한다

광주 남구와 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 밝은안과21병원(대표원장 김덕배)이 지역 이웃들의 삶의 질 향상을 위해 발 벗고 나섰다.

밝은안과21은 지난 10일 광주광역시 남구와 ‘취약계층 백내장 수술 후원 협약’을 체결했다고 11일 밝혔다.

남구는 매월 취약계층 고령자를 추천하고 밝은안과21은 백내장 수술을 지원한다.

김병내 남구청장은 “어려운 시기에 선뜻 후원을 제안해 준 밝은안과21병원에 감사드린다”며 “지역 내 어려운 이웃들에게 도움의 손길을 제공할 수 있게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

김덕배 대표원장은 “밝은안과21병원은 지역에 상관없이 작은 나눔이나마 실천하고 싶었기에 이번 협약을 체결했다”면서 “취약계층 어르신들이 치료비에 대한 걱정을 덜고 조금이나마 나은 생활을 영위하시길 바란다”고 밝혔다.

밝은안과21병원은 이번 사업 이전에도 여러 연관단체에서 추천한 취약계층을 대상으로 백내장수술과 무료 사시수술 지원사업을 꾸준히 진행하고 있다.

