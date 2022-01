셀바스AI, 음성합성 기술 적용한 'AI상담사' 보이스 공개

[아시아경제 김보경 기자] 인공지능(AI) 전문기업 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,300 2022.01.11 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 셀바스AI, 신한은행에 '셀비펜' 공급…"효율적 업무처리 지원" 감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 가 음성합성 기술을 적용한 'AI 상담사' 보이스를 공개했다고 11일 밝혔다.

AI 상담사 보이스는 AI 음성합성(TTS, Text To Speech) 기술을 통해 상담원의 발화 스타일을 그대로 구현한 점이 특징으로, 이동통신사의 비대면 언택트 매장과 금융권 등에 공급되고 있다.

특히 사람 목소리의 고주파대역까지도 학습이 가능한 인공지능 기반 '보코더(vocoder) 기술'을 통해 고품질의 합성음 확보에도 성공했다.

최근 금융권 컨택센터 등 다양한 분야에서 비대면 채널을 강화하기 위해 AI 기술을 활용하는 사례가 증가하고 있다. 단순·반복 업무를 신속하게 할 수 있을 뿐만 아니라 업무의 효율성 및 서비스 향상에도 기여할 수 있다.

박태훈 셀바스AI 음성합성랩장은 "금융권 컨택센터 등 다양한 분야에서 AI의 활용이 늘고 있다"면서 "금융권 등에 적용되며 경쟁력을 인정받고 있는 당사 음성지능 솔루션 및 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.

한편 셀바스AI의 음성합성 솔루션은 인공지능 스피커, 금융권 ARS, 전자책, 버스정류장 안내방송 등에서 활용되고 있다. AI 리포터, 교육·오디오북 콘텐츠에 활용되는 AI 캐릭터 보이스 공개를 통해 방송 콘텐츠 제작 시장뿐 아니라 디지털 휴먼 등 메타버스 분야로 범위를 확대 중이다.

