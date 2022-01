인천TP, 콘텐츠 기업 상용화 성과 잇따라…31개 기업 44건 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 추진하는 '콘텐츠 상용화 지원사업'이 새내기 콘텐츠 기업의 성장을 이끌고 있다.

인천TP는 지난해 인천콘텐츠기업지원센터(인천 부평구)에 둥지를 튼 31개 기업에 콘텐츠 상용화 비용을 많게는 350만원까지 지원했다.

이는 기업의 지식재산권 출원·등록(13건), 디자인 지원(19건), 시제품 제작(3건), 콘텐츠 개발 소프트웨어(SW) 지원(9건) 등에 쓰였으며, 서비스 공급 및 지적재산(IP) 협약체결(8건)과 3억2000만원 규모의 외주 콘텐츠 개발·제작(17건) 계약으로 이어지는 성과를 냈다.

인천TP의 콘텐츠 개발 SW 지원으로 고품질 VR 콘텐츠 제작 기반을 확보한 가상현실(VR) 기업 ㈜인터랙트는 베트남 기업과 VR 위험예지 훈련시스템 콘텐츠 공급 협약을 맺는 등 해외시장 진출의 물꼬를 텄다.

또 스토리 기반 오디오 콘텐츠 제작 기업 ㈜유기지능 스튜디오는 시제품 지원을 통해 새로운 오디오북의 제작을 앞당기면서 네이버, FLO, 오디언 등 음원 플랫폼과 제휴해 제품을 출시했다.

인천TP 관계자는 "상상력과 창의력을 기반으로 하는 콘텐츠는 창조경제의 핵심으로 규모가 크고 파급력도 매우 높은 분야"라며 "우수 콘텐츠 상용화 지원을 통해 인천지역 기업이 경쟁력을 더욱 키워나갈 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.

