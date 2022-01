"뜨겁지도, 어둡지도 않은 세상서 편히 쉬소서"…순직 소방관 3명 영결식

[아시아경제(평택)=이영규 기자] 경기도 평택 신축공사장에서 화재진압 도중 불의의 사고로 순직한 송탄소방서 고(故) 이형석 소방경ㆍ박수동 소방장ㆍ조우찬 소방교의 영결식이 8일 오전 평택이충체육센터에서 경기도청장(葬)으로 엄수됐다.

이날 영결식에는 유가족들과 장의위원장인 오병권 경기도지사 권한대행을 비롯해 국회의원, 동료 소방관 등 300여명이 참석해 고인들의 희생을 추모하며 영면을 기원했다.

오병권 권한대행은 '고 이형석 소방경ㆍ고 박수동 소방장ㆍ고 조우찬 소방관의 숭고한 희생을 추모합니다'라는 제목의 영결사를 통해 "새해 초부터 청천벽력 같은 소식을 접하고 가슴이 미어지는 슬픔에 잠긴 유가족분들과 동료를 잃은 아픔에 괴로운 시간을 보내고 계실 소방 가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 운을 뗐다.

특히 "세 분의 헌신과 희생에 깊은 존경의 마음을 바치며, 유가족 여러분께서 슬픔을 딛고 다시 일어서실 수 있도록 끝까지 함께 하겠다"며 "그동안 진행했던 안전관리 노력에도 불구하고 또 다시 일어난 소방관의 희생 앞에 마음이 무너진다. 도정 책임자로서 비통하고 송구스러울 따름"이라고 안타까움을 전했다.

그러면서 "저는 오늘 세 분의 영정 앞에서 소방관들의 건강과 안전, 자부심과 긍지를 더욱 확고하게 지키겠다고 약속드린다"며 "다시는 이런 일이 일어나지 않도록 사고 원인을 철저히 규명하고 여러분들이 더 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 다양한 개선방안을 마련하겠다"고 강조했다.

이어 고인들이 마지막으로 몸담았던 송탄소방서 동료 대표로 나선 채준영 소방교가 조사를 통해 고인의 넋을 기렸다.

채 소방교는 "지난밤 차가운 밤공기를 맞으며 혹시 모를 위험에 처한 국민을 구조하기 위해 그들은 거침없이 현장으로 나갔지만, 그러나 그날 우리의 동료들은 끝내 돌아오지 않았다"며 "세 영웅의 모습이 저와 우리 모두의 가슴 속에 영원히 간직되고 기억되기를 간절히 바라본다. 팀장님! 수동아! 우찬아! 이제 모든 것을 내려놓고 뜨겁지도 어둡지도 않은 새로운 세상에서 편히 쉬시길 기원한다"고 추모했다.

행정안전부와 경기도는 고인들에게 1계급 특별 승진과 함께 옥조근정훈장을 추서했다. 유해는 이날 국립대전현충원에 안장된다.

고(故) 이형석 소방경, 고 박수동 소방장, 고 조우찬 소방교는 지난 6일 오전 평택의 한 신축공사장에서 마무리 화재 진압을 하던 도중 미처 빠져나오지 못한 채 안타깝게 사고를 당했다.

