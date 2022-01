햄버거부터 커피까지…새해 식품 물가 줄줄이 인상

[아시아경제 이승진 기자] 지난해에 이어 임인년 새해에도 식품 물가가 줄줄이 오르고 있다. 스타벅스가 7년4개월 만에 가격 인상을 결정한데 이어 동서식품과 맥심과 카누도 가격이 오른다. 여기에 버거킹도 가격을 인상하며 외식물가 인상도 이어진다.

8일 식품업계에 따르면 따르면 스타벅스는 오는 13일부로 현재 판매중인 53종의 음료 중 카페 아메리카노와, 카페 라떼를 포함한 46종의 음료가 각각 100원~400원씩 가격을 조정한다. 이는 지난 2014년 7월 가격인상 이후 만 7년 6개월만이다.

이번 인상으로 카페 아메리카노와, 카페 라떼, 카푸치노 등 음료 23종은 400원이 오른다. 카라멜 마키아또, 스타벅스 돌체 라떼, 더블 샷 등의 음료 15 종은 300원, 프라푸치노 일부 등 7종의 음료는 200원, 돌체 블랙 밀크 티 1종은 100원이 각각 인상된다.

스타벅스가 가격을 가장 큰폭으로 올리는 음료들은 가장 인기가 높은 제품들로 소비자들이 체감하는 가격 인상폭은 더 클 것으로 보인다. 톨 사이즈 기준 카페 아메리카노는 4100원에서 4500원으로, 카페라떼는 4600원에서 5000원으로 조정되며 대표 음료들의 가격이 5000원 안팎을 형성하게 됐다.

스타벅스 관계자는 "지난 7년 6개월 동안 각종 운영 비용과 경제 지표 등 다양한 요소를 종합적으로 검토해 가격 정책에 반영해 왔으며, 가격 인상 요인이 매해 있었다"며 "이를 매장 운영 효율화 및 직간접적인 비용 절감 등을 통해 현재까지 내부적으로 흡수해 왔다"고 말했다.

이번 스타벅스 가격 인상이 커피 전문점의 도미노 인상으로 이어질지도 주목된다. 앞서 2014년 스타벅스가 가격을 올리자 커피빈, 카페베네 등 주요 커피 전문점들이 가격을 따라 올렸다. 당시 가격 인상으로 3000원 후반이었던 아메리카노 가격이 4000원을 웃돌게 됐다.

커피 업계 관계자는 "최근 국제 원두 가격이 두 배 가까이 치솟아 원가 부담이 높아졌으며, 새해 최저임금 인상 등으로 가격 인상 압박이 커진 상황"이라며 "업계를 대표하는 스타벅스가 가격 인상에 나선 만큼 주요 커피 전문점들의 가격 인상이 예상된다"고 설명했다.

믹스커피의 대명사 '맥심'과 인스턴트 원두커피 '카누'의 가격도 오른다. 동서식품은 커피 제품의 출고 가격을 오는 14일 평균 7.3% 인상한다. 이번 커피 가격 인상은 지난 2014년 7월 이후 8년 만이다. 콘푸라이트 등 시리얼 제품 출고 가격도 평균 9.8% 인상된다.

이에 따라 맥심 오리지날 170g 리필 제품은 5680원에서 6090원으로 7.2%, 맥심 모카골드 커피믹스 1.2kg 제품은 1만1310원에서 1만2140원으로 7.3%, 맥심 카누 아메리카노 90g 제품은 1만4650원에서 1만5720원으로 7.3% 출고 가격이 올라간다.

동서식품은 주요 원재료 가격 상승을 가격 인상 배경으로 꼽았다. 실제로 국제 아라비카 원두의 가격은 2020년 1파운드 당 113센트에서 2021년 12월에는 230센트로 치솟아 103.5% 상승했다. 커피믹스의 원료로 사용되는 야자유는 같은 기간 동안 54.8%, 설탕은 16.7% 상승했다.

지난달 롯데리아, 노브랜드버거가 가격을 올린데 이어 버거킹도 가격 인상 대열에 합류했다. 버거킹은 오는 7일부터 버거류 25종 등 총 33종 제품 가격을 평균 2.9% 인상한다. 대표 메뉴인 와퍼 가격이 기존 6100원에서 6400원으로, 와퍼 주니어는 4300원에서 4400원, 프렌치프라이(레귤러 사이즈)는 1700원에서 1800원으로 각각 인상된다.

앞서 롯데리아도 2021년 12월 1일부로 제품 판매 가격을 평균 4.1%가량 올렸다. 대표 메뉴인 불고기버거와 새우버거 단품 가격은 3900원에서 4100원으로, 세트 가격은 5900원에서 6200원으로 각각 올랐다. 노브랜드버거 역시 가격 인상 대열에 합류했다. 노브랜드버거는 지난해 12월 28일부터 일부 메뉴 가격을 올렸다. 해당 제품들의 가격 평균 인상률은 2.8%다.

