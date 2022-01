코로나19 확진 임신부, 출산 후 사망… "국내 첫 사례"

[아시아경제 이춘희 기자] 임신부가 코로나19에 감염된 후 출산을 하고 사망한 사례가 처음으로 확인됐다.

질병관리청은 코로나19 확진 판정을 받은 30대 임신부가 지난달 28일 아이를 출산한 후 증상이 악화해 입원 치료를 받다가 지난 4일 사망했다고 7일 밝혔다. 사망자는 인천 지역에서 지난달 23일 출산 준비를 위해 의료기관을 방문해 받은 검사 결과 그 다음날인 24일 확진판정을 받고 입원 치료를 받아왔다. 확진 당시 임신 32주차였던 이 여성은 기저질환을 갖고 있었고, 백신은 접종하지 않았다.

질병청은 "국내에서 보고된 첫번째 임신부 코로나19 사망 사례"라며 "감염경로는 조사 중"이라고 밝혔다. 출산한 신생아는 코로나19 검사에서 음성을 받았고, 현재까지 별도 증상은 보이지 않다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr