현대차 사내벤처 '오토앤'…" 코스닥 상장 통해 미래차 라이프 선도"

[아시아경제 유현석 기자] "코스닥 시장 입성으로 미래차 라이프를 선도하겠습니다"

최찬욱 오토앤 대표는 6일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 이 같은 목표를 밝혔다.

오토앤은 2008년 현대자동차그룹에서 사내 벤처로 시작해 2012년 스핀 오픈한 모빌리티 라이프 플랫폼 기업이다. 완성차의 조립 단계부터 판매까지의 비포 마켓(Before Market)과 액세서리, 튜닝 제품 및 부품 등이 속하는 교체 부품 시장 애프터 마켓(After maket)을 이어주는 플랫폼을 가지고 있다.

비포와 애프터 마켓의 연계는 이미 시장에 있지만 특화한 비즈니스 모델을 개발한 것은 오토앤이라고 최 대표는 강조한다. 그는 "컵홀더, 에어컨, 내비게이션 등은 과거 애프터 마켓을 통해 장착했는데 이제는 고객의 수요를 확인해 완성차 업체들이 직접 적용했다"며 "이런 생태계를 비즈니스화한 것이 오토앤 사업 모델"이라고 말했다.

최 대표는 "오토앤은 먼저 애프터마켓 시장을 커머스 플랫폼화 시켰다"며 "여기서 판매된 데이터를 분석해 수요가 검증된 상품과 서비스를 완성차에 적용시키는 A2B(Aftermarket to Beforemarket) 제품과 서비스 플랫폼으로 만들었다"고 설명했다.

오토앤의 매출은 커머스 플랫폼과 제품·서비스 플랫폼으로 나뉜다. 커머스 플랫폼 매출은 오토앤에서 운영하고 있는 ▲자체 브랜드몰 ▲현대자동차그룹의 블루멤버스 카라이프몰 ▲기아멤버스 카앤라이프몰 ▲현대·기아 카마스터몰 ▲현대커머셜 고트럭몰 등이다. 제품·서비스 플랫폼 매출은 제네시스, EV6, 아이오닉, 캐스퍼 등 차량에 직접 적용되는 지급품 및 신차 옵션 등이다.

실적은 매년 개선되고 있다. 지난 2019년 매출액 318억원에 영업손실 3억원을 기록한 후 2020년에는 매출은 494억원에 영업이익 47억원을 달성했다. 지난해 3분기까지 매출액과 영업이익은 367억원과 21억원이다.

그는 "오토앤이 애프터마켓 영역의 커머스를 완성차 제품에까지 이어주는 플랫폼을 완성하면서 본격적인 수익을 실현했고, 현재까지 꾸준히 이익을 내고 있다"며 "지난해 역시 안정적인 성장을 이어가고 있지만, 최근 발생한 차량용 반도체 수급 이슈에 따라 일부 매출이 계획보다 밀린 경향이 있다"고 말했다. 이어 "올해부터 차량용 반도체 이슈가 해결되고 제네시스와 전기차 등 신규 라인업이 발표되면 매출 성장이 이어질 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

오토앤은 이번 IPO를 통해 총 287만7579주를 공모한다. 희망밴드는 4200~4800원이다. 조달되는 공모 금액은 121억 ~138억원이다. 공모 후 예상 시가총액은 541억~618억 수준이다.

조달된 자금은 운영자금에 대부분 사용할 예정이다. 세부적으로는 애프터마켓 커머스 플랫폼과 비포마켓 제품·서비스 플랫폼 및 신사업과 운영자금에 투입할 예정이다.

오토앤은 신사업으로 ▲API를 활용한 오토앤 커머스 플랫폼 제휴 채널 확장 ▲일반 고객 대상 모카앱 개발 ▲IOT 기반 개인화 서비스 플랫폼 개발을 뽑는다. API는 고객 관리, 쇼핑, 예약 등 다양한 형태로 활용이 가능하기 때문에 완성차 외에도 은행·금융 영역, 주유소 등 다양한 산업에 연계가 가능할 것으로 기대했다.

또 일반 고객 대상으로 개발하고 있는 모카앱은 6년 이상의 차량 연식을 가진 차주들을 타깃으로 하는 앱이다. 전국 수리·장착 공임 비교, 최저가 상품 검색, DIY 장소 대여 등의 서비스 제공을 목표로 하고 있다.

이와 함께 개인화 서비스 플랫폼은 차량에 설치되는 제품들을 앱과 연결하는 IoT 구독 서비스와 특정 목적 차량을 개발하는 목적형 차량 사업(PBV), 고객 데이터 기반 개별 맞춤 서비스를 제공하는 사업이다.

최찬욱 대표는 "오토앤은 창사 이래 지난 10년동안 소싱부터 제품개발, 커머스 플랫폼 역량까지 차근차근 준비해 오며종합 모빌리티 라이프 플랫폼 기업으로 성장을 하고 있다"며 "전기차와 자율주행차와 같은 미래차 사업 영역이 커질수록 이동 중 무엇을 할 것이가를 해결해 주는 오토앤 같은 업체가 모빌리티 라이프의 선구자가 될 수 있을 거라 확신하고 있다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr