온라인 거래 늘자 화폐 수명도 증가…5만원권 14년 10개월

'2021년 은행권 유통수명 추정 결과'

[아시아경제 장세희 기자]5만원권 신권이 발행 후 소용을 다 할 때까지 14년 10개월이 걸리는 것으로 나타났다. 종전보다 유통수명이 3개월 늘어난 것으로, 코로나19가 확산하자 비대면 거래가 활성화하면서 지폐의 유통수명이 늘었다.

6일 한국은행의 '2021년 은행권 유통수명 추정 결과'에 따르면 5만원권은 178.8개월이었다. 1만원권이 131개월, 5000원과 1000원권은 각각 62.9개월, 61.3개월이었다.

화폐 유통수명은 신권이 한은 창구에서 발행된 후 유통되다가 더 사용하기 어려울 정도로 손상돼 다시 한은으로 돌아올 때까지 걸린 기간을 말한다. 한은은 은행권 표본의 기번호(고유번호) 정보를 이용해 유통기간을 추산했다.

1000원권과 5000원권 등 저액권은 주로 물품·서비스 구매, 거스름돈 등의 용도로 자주 쓰이다 보니 고액권보다 상대적으로 유통수명이 짧았다.

지난해 조사 결과 각 은행권의 수명은 모두 2020년보다 늘었다.

이와 관련 한은은 "유통수명의 증가세는 비현금 지급수단 사용 확대, 온라인 거래 증가가 이어진 영향"이라고 설명했다.

