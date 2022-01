파라다이스시티, 딸기 디저트 뷔페 '스트로베리 블라썸 시즌3' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 '스트로베리 블라썸 시즌3' 딸기 디저트 뷔페 프로모션을 주말 한정으로 선보인다고 6일 밝혔다.

파라다이스시티 관계자는 "지난해 진행한 '스트로베리 블라썸 시즌2' 프로모션이 1주일 만에 조기 예약 마감될 정도로 뜨거운 반응을 얻어 시즌3 행사를 준비했다"며 "최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 딸기 뷔페가 '인증샷 명소'로 떠오르는 만큼 올해는 화려한 비주얼과 맛을 강화하는데 집중했다"고 말했다.

이번 시즌3 딸기 디저트 뷔페에서는 케이크, 마카롱 등 딸기 디저트부터 콜드디쉬, 핫디쉬까지 다양한 메뉴를 맛볼 수 있다. 숲속에 온듯한 분위기의 '가든 바이 라쿠'에서 진행된다.

디저트 섹션에는 쇼트케이크, 타르트, 젤리·무스 등 딸기 디저트 14종이 준비된다. 입맛과 취향에 따라 골라 즐길 수 있는 콜드디쉬 10종과 핫디쉬 8종도 제공한다. 불고기 샐러드, 안창살 스테이크, 명란 오일 파스타 등 브런치 메뉴로 구성했다. 고객 주문 시 셰프가 즉석에서 크로플을 만들어 제공하는 '라이브 쿠킹' 섹션도 운영한다.

이번 딸기 디저트 뷔페는 오는 3월13일까지 매주 주말 오후 12시부터 3시까지 이용 가능하다. 설 연휴 기간인 1월31일, 2월1일은 추가 운영한다.

