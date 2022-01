셀바스AI, 신한은행에 '셀비펜' 공급…"효율적 업무처리 지원"

[아시아경제 김보경 기자] 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,050 2022.01.06 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 close 는 LG CNS와 함께 신한은행에 필기인식 솔루션 '셀비 펜(Selvy Pen)'을 공급했다고 6일 밝혔다.

신한은행의 'AI 활용 완전판매 프로세스'는 투자상품(비예금상품)의 상담·판매 과정에 AI 기술을 활용해 상품의 판매를 지원한다. 셀바스AI는 셀비 펜을 AI 활용 완전판매 프로세스의 태블릿 필기 인식 검증에 적용한다.

셀비 펜은 태블릿 등 스마트기기에 전자펜으로 작성된 손글씨를 실시간 디지털 텍스트로 변환하는 기술이다. 셀바스AI는 20여 년간 자체 개발한 원천 기술을 기반으로 해당 솔루션을 국내 최초로 개발했다. 97% 이상의 뛰어난 인식 성능뿐만 아니라 다양한 상용화 경험을 통해 안정성 역시 확보했다.

해당 솔루션은 고객이 작성한 서류 내용을 실시간 검증하는 등 발생 오류를 사전에 방지한다. 은행원이 필기 여부를 직접 확인해야 하는 번거로움은 줄고, 고객은 중요정보를 효과적으로 인지할 수 있게 된다.

단순 글씨는 물론 도형, 수식, 화학식, 제스처, 필순까지 인식이 가능해 금융, 자동차, 모바일, 가전, 교육 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 전 세계 50종 언어를 지원하며, 5억대 이상의 다양한 디바이스에 탑재한 실적도 가지고 있다.

금융상품 가입 단계에서 불완전 판매를 사전에 방지해 줄 수 있는 셀바스AI의 인공지능 필기인식 솔루션에 대한 관심은 더욱 높아질 전망이다. 투자상품 완전판매는 영업점 직원이 투자상품 상담 및 판매 과정에서 고객에게 상품에 대한 필수 설명과 함께 주요 서류를 교부한 후 고객 서명을 받아 완전한 판매를 이뤄 고객 권리를 보호하는 것을 의미한다.

이항섭 셀바스AI 사업대표는 "다양한 AI 기반 기술을 통해 은행의 효율적인 업무 처리를 지원함은 물론, 금융소비자로서 고객이 보호받을 수 있도록 도와 금융권의 디지털 혁신 사례를 앞으로도 더 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

