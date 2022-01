내륙 지역 아침 최저 영하권…전국 곳곳 미세먼지 '나쁨'

서울 아침 최저 -5.5도, 체감온도 -9도

내일까지 전국 맑음, 수도권 등 미세먼지 '나쁨'

수도권, 강원영동, 전남동부, 경북권 대기 매우 건조

[아시아경제 한진주 기자] 목요일인 6일은 내륙지역을 중심으로 아침 최저기온이 영하권을 기록하며 내일까지 추운 날씨가 이어진다. 수도권 등 전국 곳곳에서 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준이다.

기상청은 이날 전국이 대체로 맑고 내륙 대부분 지역에서 영하권 추위가 이어지고 전국 곳곳에서 대기가 매우 건조해 화재에 주의해달라고 밝혔다. 서울의 아침 최저기온은 -5.5도이며 체감 온도는 -9도다.

이날 7시 기준 아침 최저기온은 서울 -5.5도, 춘천 -11.2도, 인천 -4.1도, 수원 -5.5도, 청주 -4.2도, 안동 -4.5도, 대전 -5.0도, 전주 -3.1도, 대구 -0.3도, 광주 -0.3도, 울산 3.6도, 여수 4.2도, 창원 3.7도 , 부산 4.7도, 제주 7.2도다. 낮 최고기온은 어제보다 다소 높은 2~11도로 예상된다.

7일은 경기 내륙과 경기 북부, 충청내륙, 강원 내륙·산지에서 아침 최저기온이 영하 10도 내외로 떨어진다.

이날 미세먼지 농도는 수도권·충청권·대구 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’이다. 강원영서·광주·전북은 오전에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준까지 미세먼지 농도가 올라간다.

어제부터 새벽까지 비나 눈이 내린 전남권과 경북권남부, 경남권, 제주도산지에는 내륙을 중심으로 아침 최저 기온이 영하로 떨어지면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있어 교통 안전에 유의해야 한다.

일부 수도권과 강원영동, 전남동부, 경북권, 일부 경남권을 중심으로 대기가 매우 건조하다. 그 밖의 지역도 대기가 건조한 곳이 많아 전열기 사용으로 인한 주택 화재나 산불 등에 각별히 주의해야 한다.

제주도남쪽바깥먼바다는 7일 새벽까지, 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다는 7일까지 바람이 초속 9~16m로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠다. 동해안에서는 너울이 유입돼 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr