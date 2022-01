작년 농수산식품 수출 100억弗 돌파…역대 최대

김치·인삼 등 건강식, 라면…간편식 수출 두드러져

김, 11년째 수출액 증가…"수출업체 노력 결과"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난해 농수산식품 수출액이 역대 최초로 100억달러(약 11조9750억원)를 돌파한 것으로 나타났다.

농림축산식품부와 해양수산부는 5일 지난해 농수산식품 수출액(잠정치)이 2020년보다 15.1% 증가한 113억6000만달러를 기록했다고 밝혔다.

농림축산식품 수출액은 85억4000만달러, 수산식품은 28억2000만달러로 각각 전년보다 12.9%, 22.4% 늘었다.

농식품 분야에서는 건강식품과 HMR(가정간편식)의 인기로 신선 농산물과 가공식품 수출액이 모두 증가했다. 품목별로 보면 인삼류(16.3%), 김치(10.7%) 등 건강식품과 함께 음료(18.2%), 쌀가공식품(18.1%), 소스류(14.7%), 라면(11.8%) 등 간편식이 높은 증가세를 보였다.

정부가 '스타품목'으로 지정해 제품 개발, 현지화, 홍보를 지원한 포도(24.1%)와 딸기(20.0%)의 수출 증가율도 높았다. 포도는 당도와 크기 등 품질을 엄격하게 관리한 결과 중국에서 고가에 판매되고 있고, 딸기는 홍콩과 싱가포르에 주로 수출돼 현지 고급 호텔 등에서 팔리고 있다.

수산식품 분야에서는 대표 수출 품목인 김이 전년보다 15.4% 늘어난 약 7억달러어치 수출됐다. 김 수출액은 2010년 1억520만달러를 기록한 이후 11년 연속 늘어났다.

특히 한류 열풍에 힘입어 그간 한국 김을 수입하지 않았던 포르투갈, 키프로스, 부탄 등도 김 수입국 대열에 합류했다. 이에 따라 김 수출국은 총 114개국으로 확대됐다. 김 수출업체가 유기농 김부각, 채식주의자용 김밥 김, 양념 김자반 등 고부가가치 제품을 개발하고 한류 마케팅을 펼치는 등 다각도로 노력한 결과라고 농식품부는 평가했다.

참치는 일본, 프랑스 등에서 횟감과 스테이크용 수요가 커지고 통조림 수출도 늘어나면서 전년보다 9.7% 증가한 5억7900만달러어치가 수출됐다. 굴은 코로나19 여파로 주요 수출국인 일본으로의 수출은 줄었으나, 미국 내 수요가 커지면서 수출액이 12.0% 증가했다.

권재한 농식품부 식품산업정책실장은 "어려운 여건에서도 역대 최대 성과를 달성했다"며 "농업인, 식품기업, 수출업체의 노력이 공공부문의 정책 지원과 어우러져 효과가 나타난 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr