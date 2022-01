바로고, 라이더 '알뜰폰 요금제' 출시…"최저 2만원대 데이터 무제한"

[아시아경제 김보경 기자] 스타트업 바로고는 5일 미디어로그의 알뜰폰 브랜드 'U+알뜰모바일'과 제휴를 맺고 라이더 전용 알뜰폰 요금제를 출시했다고 5일 밝혔다.

바로고 라이더 전용 알뜰폰 요금제는 월 최저 2만원대 가격에 무제한 데이터를 제공한다는 점이 특징이다.

요금제 종류는 총 3가지다. 먼저 바로고 데이터 통화 마음껏 PRO(월 4만900원/일 5GB, 소진 후 5Mbps 속도 무제한)는 배달 수행을 위한 앱과 내비게이션 앱 사용 등으로 데이터 사용량이 많은 라이더도 빠른 속도의 데이터를 추가 요금 걱정 없이 마음껏 사용 가능하다.

바로고 데이터 통화 마음껏(월 3만3990원/월 11GB 소진 시 일 2GB 제공, 소진 후 3Mbps 속도 무제한)도 음성과 문자를 기본으로 제공한다. PRO 요금제 대비 데이터 제공량이 적은 대신 저렴한 것이 특징이다.

바로고 유심 최강 가성비(월 2만7500원/월 15GB, 소진 후 3Mbps 속도 무제한, 음성 300분, 문자 300건)의 경우 이름 그대로 가성비에 초점을 맞춘 요금제로, 음성, 문자, 데이터 사용량이 적은 라이더에게 최고의 선택지가 될 수 있다.

바로고와 U+알뜰모바일은 라이더들의 요금 선택권 확대를 위해 요금을 사전에 납부한 뒤 서비스를 이용할 수 있는 선불 요금제도 선보인다.

이는 요금 납부 후 한 달 동안 음성·문자·데이터를 계속 사용할 수 있는 정액형 선불 요금제로 ▲바로고 (선불) 데이터 통화 마음껏 PRO(월 6만6000원/일 5GB, 소진 후 5Mbps 속도 무제한) ▲바로고 (선불) 데이터 통화 마음껏(월 5만5000원/월 11GB 소진 시 일 2GB 제공, 소진 후 3Mbps 속도 무제한) 등 2종이다.

바로고 측은 "요금제 출시에 앞서 지난해 8월 라이더 500여명을 대상으로 설문조사를 진행했으며, 응답 결과를 수렴해 라이더들이 가장 필요로 하는 합리적 가격의 데이터 무제한 요금제를 선보이게 됐다"고 설명했다.

바로고 라이더 전용 알뜰폰 요금제는 바로고 프로그램으로 배달을 수행하는 라이더라면 누구나 가입이 가능하다. 자세한 내용은 바로고 기사 애플리케이션 내 온라인 커뮤니티인 바로고 플레이에서 확인할 수 있다.

