오리온, '꼬북칩 스윗바닐라맛' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 신제품 ‘꼬북칩 스윗바닐라맛’을 출시한다고 4일 밝혔다.

꼬북칩 스윗바닐라맛은 풍성한 식감을 위해 꼬북칩 겹 사이의 간격을 콘스프맛 대비 30% 가량 넓히고, 칩 한 개당 중량도 약 60% 늘려서 쿠키 토핑까지 더했다.

오리온은 주로 아이스크림으로 즐기던 바닐라맛을 스낵에 접목해 보자는 아이디어에서 착안해 꼬북칩 스윗바닐라맛 개발에 착수했다고 설명했다. 바닐라는 남녀노소 모두 좋아하는 맛으로 아이스크림, 케이크 등 디저트류에서 큰 인기를 끌고 있는 원재료. 하지만 바닐라 크림의 경우, 원료 특성상 초콜릿보다 잘 굳기 때문에 그동안 스낵 제품으로 구현하기 어려웠다.

‘꼬북칩 초코츄러스맛’을 탄생시킨 오리온 글로벌 연구소 스낵 개발팀과 초콜릿 개발팀이 1년 넘는 기간 동안 협업을 펼치며, 꼬북칩에 바닐라 크림을 골고루 바를 수 있는 급속 냉각 기술을 개발하는 데 성공했다.

꼬북칩은 2017년 3월 국내 제과 시장에 처음으로 선보인 네 겹 스낵이다 홑겹의 스낵 2~3개를 한 번에 먹는 듯한 독특하고 차별화된 식감으로 국민 과자로 자리매김했다. 특히, 2020년 9월 출시한 ‘꼬북칩 초코츄러스맛’은 출시하자마자 품절 대란을 일으키는 등 최고 히트 상품으로 등극했다.

