엘앤케이바이오메드 "경영 정상화로 코로나 상황 위기대응 능력 강화할 것"

[아시아경제 박형수 기자] 강국진·박근주 엘앤케이바이오메드 공동대표는 지난 3일 시무식을 통해 "메드가 성공기업으로 가는 시험대에 오르는 한해가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "경영 정상화로 코로나19 위기상황에 대한 대응 능력을 강화할 것"이라고 덧붙였다.

강국진·박근주 공동대표는 "현재 위기상황을 극복하고 새로운 역사를 쓰기 위해 올해를 경영 정상화의 원년으로 삼고자한다"면서 관리시스템 개선 등의 구체적인 업무방향을 제시했다.

이어 "위기상황을 극복하기 위해 공격적인 마케팅을 통해 신규 업체 발굴에 박차를 가해 매출을 늘릴 것"이라며 "영업이익 극대화를 이루는 것만이 기업이 살길이라는 것을 깊이 인식해야 할 것"이라고 당부했다.

이와 함께 "전 부문에서 위기상황 극복을 위한 로드맵을 수립하고 원가절감 시스템을 구축해야 한다"며 "영업지속성 확보를 통해 최근 주가 하락으로 고통받은 주주와 투자자들을 위해 주주가치를 실현하도록 해야 한다"고 강조했다.

공동대표는 "성공한 기업은 빨리 성장한 기업이 아니라 환경변화에 신속히 대응하고 그에 따른 위험을 관리할 수 있는 능력을 검증 받은 장수기업"이라면서 "위기를 실패와 좌절이 아닌 성공기업으로 도약하기 위한 계기로 삼아 경영 체질을 개선하고, 새로운 활로를 개척해 나아가도록 하자"고 말했다.

