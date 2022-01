[아시아경제 지연진 기자] 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 272290 | 코스닥 증권정보 현재가 45,650 전일대비 500 등락률 -1.08% 거래량 217,218 전일가 46,150 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?[클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 4분기 사상 최대 영업이익 갱신 전망 ""테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 황금株 공개 close 는 장경호·김필영 각자대표에서 김 대표가 일신상의 사유로 중도 사임하면서 장경호 단독 대표이사로 변경됐다고 3일 공시했다.

