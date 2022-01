SK E&S "탄소중립시대, 현실적 대안 에너지기업 되겠다"

유정준·추형욱 공동대표 신년사

[아시아경제 최대열 기자] SK E&S의 유정준 부회장과 추형욱 사장은 3일 "그린 포트폴리오를 구축해 글로벌 탄소중립 시대에 현실적인 대안을 제시할 수 있는 책임 있는 에너지 기업으로 한걸음 더 도약하겠다"라고 밝혔다.

이 회사의 공동 대표인 유 부회장과 추 사장은 이날 내놓은 신년사에서 "지난해 팬데믹(세계적 대유행)의 지속적인 확산과 에너지 시장의 급격한 변화 속에서도 견조한 성과를 이뤄냈다"며 "올해는 재생에너지, 수소사업 등을 본격적으로 추진해 에너지 시장 변화를 선점하고 탄소중립 에너지 최적화사업자(Carbon-Neutral Energy Optimizer)로서 미래 신에너지 시장을 선점하겠다"라고 전했다.

액화천연가스(LNG) 기반의 발전사업을 주로 하는 이 회사는 재생에너지와 수소, 에너지솔루션, 친환경LNG 등 4대 핵심사업 기반의 그린 포트폴리오를 갖추는 등 지난해 사업모델을 전면 재정비했다. 정비에 속도를 내는 한편 신에너지 기술·글로벌 인재 등 내부역량을 적기에 확보해 차별적인 경쟁력을 끌어올리고 구성원·이해관계자의 행복을 높이는 걸 올해 중점 추진과제로 삼겠다고 신년사에서 밝혔다.

두 대표는 "글로벌 에너지 패러다임이 탄소중립 중심으로 빠르게 전환되면서 기업에게 더욱 과감한 변화를 요구하고 있다"며 "2022년을 재생에너지, 수소, 에너지솔루션, 탄소 포집·활용·저장(CCUS)기술과 결합한 친환경 LNG 사업의 유기적으로 연계하겠다"라고 말했다. 이어 "아무도 가보지 않은 미래 에너지 시대를 개척하는 과정에서 두려움과 어려움도 따르겠지만 과감하고 치밀한 도전, 불굴의 의지를 통해 우리가 가야할 길을 담대하게 나아가는 한 해가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr