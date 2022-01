젠큐릭스, 세계 최초 디지털PCR cMET 키트 수출허가…“10조 동반진단 시장 공략”

[아시아경제 유현석 기자] 액체생검 분자진단 전문기업 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 17,750 전일대비 150 등락률 -0.84% 거래량 195,835 전일가 17,900 2022.01.03 13:41 장중(20분지연) 관련기사 젠큐릭스, 유방암환자 예후 예측 방법 특허 취득젠큐릭스, 진스웰BCT 美 특허 등록…"글로벌 유방암 예후진단시장 공략"젠큐릭스, 액체생검 간암 조기진단 ‘헤파eDX’ 임상 추진 close 는 3일 비소세포폐암 동반진단키트 ‘드롭플렉스 씨멧 엑손14 스키핑(Droplex cMET Exon14 skipping)’에 대해 식품의약품안전처로부터 수출허가를 획득했다고 밝혔다.

이 제품은 폐암 환자를 대상으로 cMET 유전자의 엑손14 스키핑 돌연변이 유무를 디지털 PCR(유전자증폭) 방식으로 검사하는 제품이다. 이는 환자 개개인에 가장 적합한 타겟항암제를 선택하기 위한 사전 검사로 사용된다. 현재 상용화된 제품은 고가의 NGS(염기서열분석)방식 뿐이며, PCR 방식으로는 젠큐릭스 제품이 세계 최초다.

젠큐릭스 관계자는 “상반기 폐암·갑상선암·대장암 동반진단키트들에 이어 이번 cMET 동반진단키트 수출허가까지 획득하며 차세대 플랫폼으로 각광 받고 있는 디지털 PCR 기반 동반진단 글로벌 시장에서 독보적인 제품 포트폴리오를 구축하고 있다”며 “동반진단 분야에서 지난 수 년간 꾸준하게 연구개발 투자를 지속해온 결과”라고 전했다. 이어 “동반진단 시장 내 점유율을 확대해 나가 글로벌 리더로 도약할 것”이라고 강조했다.

글로벌 전문리서치 기관 테크나비오의 보고서(Global Companion Diagnostics Market)에 따르면 동반진단 시장은 연평균 26% 이상의 성장률을 기록해 2024년 83억달러(약 10조원) 규모로 성장할 전망이다. 진단기술 중 가장 기술 진입장벽이 높아 전 세계적으로도 제품 포트폴리오를 갖추고 있는 회사는 소수에 불과하다.

cMET은 EGFR(상피세포성장인자)처럼 비소세포폐암 발병을 야기하는 유전자다. cMET 유전자가 과발현되거나 엑손14 부위에서 결손(skipping)이 일어나는 등 그 변이 원인은 다양하다. 전세계에서 연간 발생하는 cMET 변이 환자는 약 25만명에 달한다.

포천비즈니스인사이트는 전체 폐암의 70% 이상을 차지하는 비소세포폐암 치료제 시장규모는 2026년까지 437억달러(약 52조원)로 성장할 것으로 전망했다. 그 가운데 cMET 저해제 시장은 연평균 24%의 성장률을 보일 것으로 예측된다.

회사 측은 “최근 글로벌 제약사들이 개발한 cMET 표적항암제들이 인허가에 성공하면서 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망된다”며 “신약을 사용하는데 필수적인 cMET 동반진단시장 역시 급성장할 전망”이라고 밝혔다.

국내 기업 중에서는 에이비온이 cMET 저해제 ‘ABN401’을 개발하는데 성공해 미국 임상 2상을 추진 중이다. 젠큐릭스는 에이비온과도 파트너십을 구축하고 협력을 진행 중이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr