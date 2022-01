- 지역사회 상생위해 전 직원 사회봉사 참여

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] ㈜카펙발레오가 대구시교육청을 찾아 대구인재육성장학재단에 장학금 2,600만원을 기탁했다고 2일 밝혔다.

카펙발레오는 자동 변속기의 핵심 부품 제조업체로 국내 뿐 아니라 미국, 멕시코, 중국, 일본까지 해외법인을 두고 있는 글로벌 자동차 부품 생산 기업이다.

회사의 핵심가치인 ‘건전한 정신’을 실천하기 위해 전 직원이 사회봉사활동에 참여하는 등 지역사회와 상생을 위해 노력하고 있다.

올해 더욱 활발하고 뜻 깊은 나눔에 동참하기 위해 지역의 직업계고 학생 육성을 위한 장학금 기부에도 나섰다.

김수환 노동조합위원장은 "기탁금으로 어려운 학생들이 꿈과 희망을 갖고 학업에 매진할 수 있으면 좋겠다"며 "지역과 함께하는 대표기업으로 다양한 사회공헌 활동을 지속할 계획"이라고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr