[아시아경제 이광호 기자]강원도 인제군 한 양계장에서 불이나 수억원의 재산피해가 발생했다.

31일 소방당국에 따르면 이날 오전 7시 45분께 강원 인제군 인제읍 귀둔리 한 양계장에서 불이 나 1시간여 만에 꺼졌다.

이 불로 선별장 1동 100㎡가 모두 타고, 사육장 1000㎡ 중 250㎡가 탔다.

또 닭 500마리가 폐사하고, 연기를 마시거나 불에 그슬려 상품성이 떨어진 닭 1만5000마리는 폐기해야 해 소방 추산 총 2억5600만원 상당 재산피해가 났다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

