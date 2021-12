이준석 "국민의힘, 잘못된 정치의 근본 바꾸겠다"

"새해는 대한민국 운명 결정하는 중대한 시기"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 신년사를 통해 "국민의힘은 변화와 혁신을 통해 잘못된 정치의 근본을 바꾸고, 대한민국의 새로운 도전과 희망을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 31일 "지난해, 코로나 방역 실패 등 문재인 정부 실정이 극에 달하면서 나라가 극도의 혼란과 위기 속에 빠져 우리 국민 모두 어렵고 힘든 시간을 보내야 했다"면서 "저희 국민의힘이 추위와 어둠 속에 있는 여러분의 손을 맞잡고 밝게 떠오르는 해를 맞이하겠다"고 밝혔다.

그는 "올해는 생사의 갈림길에 놓인 대한민국의 운명을 결정하는 중대한 시기"리면서 "청년들이 희망을 꿈꿀 수 있고, 자녀들을 안심하고 키울 수 있으며, 누구나 노력하는 만큼 꿈을 이룰 수 있는 대한민국으로 나아가는 길에 국민 여러분이 함께 해주시기를 부탁드린다"고 했다.

이 대표는 "용맹하고 진취적인 흑호의 기상으로 새해에는 국민 여러분 모두 뜻하시는 바 큰 성취 있으시길 바라며, 여러분의 인생과 우리 대한민국의 역사에 의미있는 족적을 남기는 올 한해가 되길 기원하겠다"고 덧붙였다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr