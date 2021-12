[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 여성가족부가 주관한 ‘2021 청소년수련시설 종합평가’에서 함평군 청소년문화의집(관장 장욱종)이 최우수기관에 선정됐다.

31일 군에 따르면 여성가족부는 최근 전국 청소년수련시설 480개소를 대상으로 시설운영·관리체계·지역특화 활동 프로그램 등 시설운영 전반에 걸쳐 종합평가를 했다.

함평군 청소년문화의집은 6개 평가 항목에서 전반적으로 좋은 평가를 받았다.

특히, 종합안전 위생점검에서 전체 A등급을 받아 전라남도 생활권 청소년수련시설 31곳 중 최우수기관 선정이라는 결과를 얻어냈다.

장욱종 관장은 “군을 비롯한 지역 관계기관들이 적극 지원해 준 덕분에 뜻하지 않은 큰 상을 받게 됐다”며 “전국 최우수기관이라는 명성에 누가 되지 않도록 앞으로도 청소년 역량개발과 건전 육성에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr