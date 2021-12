[신년사]권칠승 "소상공인 위기 극복 지원…혁신 벤처·스타트업 육성"

[아시아경제 김보경 기자] 권칠승 중소벤처기업부 장관은 내년 소상공인 위기 극복을 지원하는 한편 벤처·스타트업 육성에 힘쓰겠다고 다짐했다.

권 장관은 31일 신년사를 통해 "코로나 감염 확산세가 줄어들지 않고 있고 원자재 가격 상승, 탄소 중립, ESG 등 기업들이 고려해야 할 변수들이 많아지고 있다"면서도 "중소벤처기업인, 소상공인은 도전 정신과 열정, 순발력과 유연성으로 어려움을 이겨내고 새롭게 도약할 수 있는 기회로 활용할 것이라 믿는다"고 했다.

권 장관은 "첫째로 소상공인의 위기 극복을 지원하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

그는 "손실보상의 대상과 금액을 확대하고 경영위기 극복과 디지털 전환 대응 등을 위해 마련한 역대 최대 규모인 4조6000억원 소상공인 지원사업도 조속히 시행하겠다"고 했다.

이어 "미래를 선도할 혁신 벤처·스타트업을 육성하겠다"면서 "모태펀드 1조원을 출자해 2조원 이상의 벤처펀드를 추가 조성하고 복수의결권 도입 등 제도 개편에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

신산업 분야에 창업 사업화 예산의 40%를 배정하는 등 신산업·청년 중심의 창업 열기가 이어지게 하겠다는 뜻을 밝혔다.

아울러 권 장관은 "중소기업의 환경변화 대응력을 제고하고 성장 기반을 구축하겠다"며 ESG 등 새로운 경영환경에 대한 대응과 신산업 전환을 지원하겠다고 했다.

또한 "대기업과의 생산성 격차 해소, 저탄소화, 디지털화 대응을 할 수 있는 제조공정의 스마트화도 지속적으로 추진할 것"이라고 했다.

끝으로 "온라인 플랫폼과 소상공인의 상생, 납품단가 연동제 시범도입 등 공정한 거래질서를 구축하고 상생협력 문화를 확산하겠다"고 말했다.

다음은 신년사 전문.

존경하는 중소벤처기업인과 소상공인 여러분

2022년 임인년(壬寅年) 새해가 밝았습니다.

중소벤처기업부 장관으로 여러분과 처음 맞이하는 새해입니다

예부터 새해가 되면 집안으로 들어오는 현관이나 대문 등에 호랑이가 그려진 ‘문배도’를 붙여

나쁜 기운을 물리치고 복을 기원 하였다고 합니다.

임인년을 상징하는 검은 호랑이는 강력한 리더십, 독립성, 도전 정신, 강인함, 열정적이라는 의미를 담고 있습니다.

이런 검은 호랑이의 의미를 생각하면서 어려움을 슬기롭게 극복하고 열정과 도전 정신으로 새롭게 도약하는 우리 중소벤처기업인, 소상공인 여러분이 떠올랐습니다.

2021년을 돌이켜 보면 코로나19 한파로 참 어려운 시간을 보냈습니다.

방역을 위한 거리두기로 그 누구보다 힘드셨을 소상공인분들은 물론이고,

원자재 가격 상승, 물류난 등으로

중소벤처기업인 여러분도 많은 어려움을 겪었습니다.

이런 어려운 상황에서도 우리 소상공인분들은

방역에 적극 동참해 주셨으며

중소벤처기업인 여러분들도

벤처투자 최초 5조원 돌파, 역대 최대 수출 실적 돌파(1058억달러) 등 저력을 보여주셨습니다.

중소기업계는 올해 경영환경에 대해 사자성어로 전호후랑(前虎後狼)을 선정하였다고 합니다.

앞문에서 호랑이를 막고 있으려니까, 뒷문으로 이리가 들어온다는 뜻입니다.

중소벤처기업, 소상공인들의 둘러싼 경영환경을 얼마나 엄중하게 예측하고 있는지 알 수 있습니다.

코로나 감염 확산세가 줄어들지 않고 있고, 원자재 가격 상승, 탄소 중립, 이에스지(ESG) 등

기업들이 고려해야 할 변수들이 점점 많아지고 있습니다.

하지만 우리 중소벤처기업인, 소상공인 여러분들은 늘 그래왔듯이 도전 정신과 열정, 순발력과 유연성으로 어려움을 이겨내고 더 나아가 새롭게 도약할 수 있는 기회로 활용하실것이라 믿습니다.

중소벤처기업부도 지금보다 더 정책적인 노력을 기울이겠습니다.

첫 번째, 소상공인의 위기 극복을 지원하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 하겠습니다.

방역 동참으로 인한 손실에 대해 적절한 보상을 받으실수 있도록 손실보상의 대상과 금액을 확대하고 경영위기 극복과 디지털 전환 대응 등을 위해 마련한 역대 최대 규모인 4조 6000억원 소상공인 지원사업도 조속히 시행하겠습니다.

두 번째, 미래를 선도할 혁신 벤처·스타트업을 육성하겠습니다.

창업벤처생태계에 모태펀드 1조원을 출자해 2조원 이상의 벤처펀드를 추가 조성하고 복수의결권 도입 등 제도 개편에 더욱 속도를 내도록 하겠습니다.

또한 신산업분야에 창업사업화 예산의 40%를 배정하는 등 신산업·청년 중심의 창업 열기가 계속 이어지도록 하겠습니다.

세 번째, 중소기업의 환경변화 대응력을 제고하고 성장 기반을 구축하겠습니다.

고탄소 업종의 저탄소화, ESG에 대한 인식개선 등 새로운 경영환경에 대한 대응과 사업전환자금 확대 등 신산업 전환도 지원하겠습니다.

대기업과의 생산성 격차 해소, 저탄소화, 디지털화 대응을 동시에 할 수 있는 제조공정의 스마트화도 지속적으로 추진하겠습니다.

마지막으로, 온라인 플랫폼과 소상공인의 상생, 납품단가 연동제 시범도입 등 공정한 거래질서를 구축하고,상생협력 문화를 확산하겠습니다.

존경하는 중소, 벤처기업인 그리고 소상공인 여러분,

호랑이의 기운으로 힘차게 도약하는 한해가 되시기를 다시 한번 기원합니다.

중소벤처기업부가 함께 하겠습니다.

감사합니다.

