경북농기원, 겨울철 꽃 잘 키우려면 ‘이것’ 잘해야

낮 1~2시간 환기로 잿빛곰팡이·흰가루병 예방

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북농업기술원 구미 화훼연구소가 올겨울 이상 한파를 대비해 높은 습도로 병해가 생기지 않도록 시설 내부의 환기를 당부했다.

연구소 측은 겨울에는 보온으로 시설 내부 습도가 올라가기 쉽고 꽃을 감싼 비닐에 아침과 저녁으로 물방울이 맺히는 시간이 길어져 병 발생이 심해질 수 있다고 강조했다.

연구소는 겨울철에 꽃과 화초, 나무를 기를 때 주의해야 할 대표적인 병해로 잿빛곰팡이병과 흰가루병을 들었다.

잿빛곰팡이병은 꽃잎과 꽃대에 갈색반점이 생기고 진전하면서 꽃과 줄기가 말라버리는 병으로 회색빛의 곰팡이실이 표면을 덮는 것이 특징이다.

거베라, 장미, 리시안서스 등이 감염되기 쉬우며 20℃ 전후 저온 상태에다 습도가 높은 환경에서 심하게 발생하므로 온실이나 저장고 등의 환기와 적절한 난방으로 습도를 낮추는 것이 중요하다.

흰가루병은 식물의 잎과 줄기에 흰 가루 형태의 반점이 생겨 붙여진 이름이다. 잎과 줄기 표면에 흰색 곰팡이실이 생겨 표면을 덮으면서 영양분을 빼앗고 광합성을 막아 성장을 저해한다.

거베라, 장미, 라넌큘러스, 국화 등에 주로 발생하며 15~28℃ 온도에서 일교차가 큰 경우 발생이 증가해 주야간 온도 차이가 심하지 않게 관리해야 한다. 주기적으로 환기해 실내 습도를 낮춰야 한다.

연구소는 정기적으로 환기할 때 병든 잎, 줄기, 꽃 등 개체를 제거해 바람 따라 포자가 퍼지지 않게 해야 한다고 전했다.

발병 초기에 등록된 살균제를 살포하고 작용 원리가 다르게 양을 바꿔 가며 처리해야 효과를 볼 수 있다고 했다.

환기로 습도를 낮춰야 하나 지나친 환기로 온도가 내려가면 생육지연, 개화 불량 등이 발생할 수 있어 기온이 오르는 낮에 1~2시간 정도 환기할 것을 당부했다.

신용습 원장은 “잿빛곰팡이병, 흰가루병 등 겨울철 병해를 철저히 예방하고 관리해 작물 피해를 줄이고 좋은 품질의 화훼를 생산하자”고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr