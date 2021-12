[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 청소년상담·평생교육학과는 보성청소년문화의집과 청소년 지도 인력 양성 및 교류 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 업무협약 체결을 통해 양 기관은 대학혁신지원사업 공동 수행과 학과 교과과정 자문, 청소년 프로그램 기획 운영, 현장실습을 통한 인력 양성, 취업 지원 등을 상호 협력해 나가기로 했다.

정민 광주대 청소년상담·평생교육학과장은 “현장 맞춤형 인재 양성을 통해 지역사회에 이바지하는 청소년 지도사, 청소년 상담사, 평생교육사를 양성하는 대표적인 학과로 거듭날 수 있도록 하겠다”고 말했다.

