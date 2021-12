"MZ세대 겨냥" 홈플러스, 합정점에 무직타이거 팝업스토어 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스가 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 오프라인 매장 방문을 위해 인기 캐릭터 '무직타이거(MUZIKTIGER)'와 컬래버레이션(협업)한 상품을 한데 모은 팝업스토어를 개장한다.

홈플러스는 다음달 26일까지 서울 마포구 홈플러스 합정점 지하 2층 매장입구에 '무직타이거 팝업스토어'를 열고 무직타이거 침구상품을 비롯한 다양한 컬래버 상품 152종을 선보인다고 31일 밝혔다.

2022년 '호랑이의 해' 임인년을 앞두고 MZ세대를 중심으로 인기를 얻고 있는 호랑이 일러스트 브랜드 '무직타이거'의 라이센싱 업체인 나라홈데코와 손잡고 무직타이거 컬래버 쿠션, 바디필로우 등 각종 침구 상품과 노트북 파우치, 볼펜, 그립톡 등의 상품을 판매한다.

이번 팝업스토어가 MZ세대를 겨냥한 프로모션인 만큼 다음달 2일까지 사흘간 'SNS인증샷 이벤트'를 진행, 팝업스토어에 마련된 포토존에서 촬영한 사진을 SNS에 게재한 고객에게는 무직타이거 쇼퍼백, 탁상달력, 패브릭 포스터 등 사은품을 매일 50명에게 선착순 제공한다.

'무직타이거'는 직장을 벗어나 원하는 일을 하는 자유로운 삶을 지향하는 이 시대의 모든 무직(unemployed)을 응원하는 콘셉트의 브랜드다. 호랑이 '뚱랑이'를 비롯해 '뚱찌', '뚱고미', '포르미' 등의 캐릭터 일러스트로 젊은 층의 인기를 끌고 있다.

팝업스토어 개장을 주도한 박지연 홈플러스 홈인테리어팀 바이어는 "무직타이거가 '호랑이의 해'를 맞아 다양한 브랜드와 협업을 이어오고 있는 만큼, 젊은 고객들의 오프라인 대형마트 매장 방문을 유도하기 위한 협업 아이디어를 냈다"고 말했다.

