[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일

◆ 케어젠=97억원 규모 DR.CYJ, RENOKIN, REVOFIL, DERMAHEAL, PURILUX, PROSTROLANE, DEGLUSTEROL 공급계약 해지

◆ 컴투스홀딩스=5억원 규모 자기주식 2316주 처분 결정

◆ 다산네트웍스= 한국토지신탁에 다산타워 1560억 원에 양도

