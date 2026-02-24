[특징주]한국토지신탁, 실적 턴어라운드 기대감에 강세…신고가

한국토지신탁 한국토지신탁 034830 | 코스피 증권정보 현재가 1,588 전일대비 119 등락률 +8.10% 거래량 3,570,441 전일가 1,469 2026.02.24 10:03 기준 관련기사 [부동산AtoZ]신탁 재건축 각광…"사업속도 올라갈까""성남에서 유일한 분양"… '엘리프 남위례역 에듀포레' 견본주택 가보니한국토지신탁, 오는 18일 기업설명회 개최 전 종목 시세 보기 close 이 9거래일 연속 상승세를 지속하며 장중 52주 신고가를 기록했다.

24일 오전 9시44분 현재 한국토지신탁은 전일 대비 86원(5.85%) 오른 1555원에 거래되고 있다. 장중 1557원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다.

이날 신한투자증권은 한국토지신탁에 대해 올해 실적이 본격 턴어라운드할 것으로 보고 목표주가를 기존 2000원에서 2300원으로 상향 조정했다. 김선미 신한투자증권 연구원은 "올해 실적 턴어라운드가 본격적으로 시작될 것"이라며 "프로젝트 파이낸싱(PF) 구조조정, 도시정비사업 신탁 선정비율 확대 등 한국토지신탁에 유리한 업황 변화, 리츠 투자 성과 실현 단계 도입, 급증하는 관계사 지분가치 등을 고려할 때 현저하게 저평가돼 있다. 최근 시작한 중소형 건설사 주가 반등 국면에 소외될 이유가 없다고 판단한다"고 설명했다.

신한투자증권은 한국토지신탁의 올해 실적을 영업수익 2338억원, 영업이익 445억원으로 전망했다. 김 연구원은 "최근 월별로 개선세가 확인되고 있는 지방 주택경기 및 2026년에도 지속될 관계사 실적 고성장 고려 시 추가적인 실적 업사이드가 존재한다"면서 "매분기 실적 확인하며 향후 실적 및 주가 상향 이어갈 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



