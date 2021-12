뉴욕증시 거래 한산 '약보합'…S&P500 지수 0.3% 하락

[아시아경제 박병희 기자] 뉴욕증시가 전강후약 흐름을 보이며 약보합으로 30일(현지시간) 거래를 마쳤다.

다우 지수는 전거래일 대비 0.25% 하락한 3만6398.08로 마감됐다. S&P500 지수는 0.30% 밀린 4778.73, 나스닥 지수는 0.16% 빠진 1만5741.56을 기록했다.

뉴욕증시는 경제지표 호조에 힘입어 개장 초반 상승 흐름을 보였다.

노동부가 이날 공개한 지난주(12월 19~25일) 신규 실업수당 수당 청구건수는 다시 20만건 이하로 줄면서 고용시장 개선 흐름을 보여줬다.

지난주 신규 실업수당 청구건수는 19만8000건으로 직전 주보다 8000건 감소한 것으로 집계됐다.

12월 시카고 구매관리자지수(PMI)도 예상치 62.0보다 높은 63.1을 기록하며 지수 상승에 힘을 실어줬다.

하지만 연말 장세로 거래량이 급감한 가운데 상승세가 지속되지 못 했다.

시가총액 애플이 0.7% 하락했고 마이크로소프 역시 0.8% 밀렸다.

바이오젠은 7.1% 급락했다. 삼성 바이오로직스가 바이오젠 인수 보도를 오보라고 부인하면서 주가가 급락했다.

후방 카메라와 보닛 결함으로 미국에서 전기차 47만5천여대를 리콜(시정조치)한다고 밝힌 테슬라는 1.5% 하락했다.

반면 트위터는 4% 급등했고 메타 플랫픔과 넷플릭스도 각각 0.4%, 0.3% 올랐다.

중국 기업 주가는 급등했다.

전기차업체 니오 주가는 14.8%, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹 주가는 14.7% 급등했다. 알리바바 주가도 9.7% 올랐다.

