[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 울진군은 코로나19 확산 방지를 위해 관광객이 많이 찾는 울진군 주요 해맞이 명소 9곳에 대해 전면 출입통제한다.

해맞이 명소마다 출입금지 현수막이 게시됐고, 관광객이 접근하지 못하도록 접근금지선까지 설치됐다.

출입이 통제되는 곳은 울진항, 망양정해수욕장, 월송정일원, 북면도류제, 봉평해수욕장, 후정해수욕장, 오산항 방파제, 구산해수욕장, 후포 등기산공원 등 9곳이다. 통제기간은 12월 31일 오후 6시부터 내년 1월 1일 오전 9시까지이다.

이번 해맞이명소 통제는 울진 지역에 코로나 지역감염이 지속돼 추가 확산을 방지하기 위해 내려졌다. 울진군은 읍면별 점검반을 편성해 방역조치와 현장점검을 할 예정이다.

전찬걸 울진군수는 “고령인구가 많은 지역 특성상 군민 안전을 고려해 해맞이 명소 출입을 통제하기로 결정했다”고 말했다.

