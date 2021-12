文대통령, 공공의료 관계자와 병상확보 간담회…노고 치하

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 30일 오후 코로나19 병상 확보와 관련, 공공의료 관계자들과 간담회를 갖고 관계자들의 노고를 치하했다.

이 자리에는 전국 국립대병원장, 지방의료원연합회장을 비롯한 수도권 지방의료원장, 중앙보훈병원장, 사회부총리 겸 교육부 장관, 보건복지부 장관, 국방부 의무사령관 등이 참석했다.

문 대통령은 모두 발언을 통해 일선 의료 현장에서 코로나 환자 진료에 최선을 다하고 있는 의료진에게 감사를 표했다.

특히 정부 방침에 적극적으로 협력하고 코로나 대응에서 중심적 역할을 해 온 공공병원에 특별한 감사의 인사를 전하며, 병상 확보 과정에서 각 병원의 어려움과 요구사항을 듣고 신속하게 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 "코로나는 일시적인 감염병이 아니기 때문에 병상 확보, 의료체계, 방역체계는 지속가능해야 한다"며 "긴 안목으로 근본 대책을 탄탄하게 준비해 주기 바란다"고 말했다.

참석자들은 ▲코로나19 중증환자 전담 및 추가 병상 운영을 위한 의료인력 충원 ▲수당 지급 등 의료 인력에 대한 현실적 보상 ▲정부 차원의 비수도권 의료 인력 수급의 제도적 장치 마련 ▲파견 의료진과 기존 의료진의 보수 차이 해소 ▲의료진의 이직 예방을 위한 대책 마련 ▲공공임상교수 지원 등을 건의했다.

문 대통령은 마무리 발언에서 "의료진이 감당할 수 있는 대책이 수립되어야 한다"며 "인력 충원, 처우 개선, 파견과 기존 의료진의 보수 차이로 인한 이직 문제 해소, 대학병원과 지방의료원이 공유할 수 있는 공공임상교수 등 건의사항들에 대해 검토하라"고 말했다.

또 공공병원의 애로점을 해소하기 위해 지속적으로 의료계와 소통하고, 공공의료를 제대로 확충하는 계기로 삼아 달라고 당부했다.

한편 이날 제안된 다양한 의견은 비서실장 주재 병상 확충 태스크포스(TF)를 통해 구체적인 실행 방안을 마련할 방침이다.

