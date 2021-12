탄소중립 2050 실천 '산림기술산업정책' 토론회 개최

"산림기술인들이 탄소중립 2050 실현 앞장서야"

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 산림기술인회 기술자들이 탄소중립 실현을 위한 산림 분야의 역할과 제도 개선 방안을 두고 머리를 맞댔다.

30일 산림기술인회에 따르면 이날 전남 담양군에서 더불어민주당 대전환 선대위농어민위원회 산림기술 특별위원회주최, 산림기술인회주관로 정책토론회가 열렸다.

조용기 교수가 산림분야 탄소흡수원과 산림기술자의 역할에 대해, 최성민 연구원 연구실장이 산림기술분야 산업화 시급에 대해 주제 발표를 진행했다.

또 원택상 임업협동조합 이사장이 목재생산의 현황과 발전 방안에 대해, 진영문 산림기술인협회 전북도지회장이 지역거점을 활용한 산림기술발전에 대해 발표했다.

산림분야 탄소중립계획에서의 현실적 문제는 ▲탄소 흡수원의 재조림량의 급격한 감소 ▲숲가꾸기 사업량 확대의 어려움 ▲산림부산물의 활용극대화와 효율적 이용 미흡 ▲한경단체의 산림바이오매스를 이용한 발전의 부정적 견해 ▲경제림 중심의 수확 및 숲가꾸기로는 산주들의 절차를 감안하면 절대적 생산 대상지 부족 등이 거론됐다.

이개호 국회의원은 인사말을 통해 “우리 나라는 산악국가로 산이 차지하고 있는 비중에 비해 지금까지 국민들의 인식이 그리 크지 않았다”며 “세계 4위의 산악 국가지만 목재 자급율이 15%에 불가한 실정으로 정부는 목재 자급율을 높이기 위해 노력한지 20년이 지났지만 아직까지 기대에 못미치는 성과를 거두고 있는 실정이다”고 말했다.

이어 “그러나 조금씩 변화는 보이고 있다. 임업직불금 제도가 법으로 도입돼 내년 하반기부터 시행에 들어가 여건이 개선 될 것으로 보인다”며 “앞으로 산림정책 변화에 더욱 노력 하겠다”고 강조했다.

더불어 “토론회를 통해 산림산업의 고도화로 임업의 지속적인 발전을 도모하는 계기가 됐으면 한다”고 덧붙였다.

최성민 연구실장은 “산림사업의 산업화를 위해 제도의 개선과 각오를 새롭게하고 마구잡이 대응보다는 더 큰 임업의 미래를 위해 처음부터 준비해야 한다”고 밝혔다.

회의참석한 한 관계자는 “현재 산림청이 기술업체의 지원과 육성에 무관심 하고 있다”고 토로하기도 했다.

조한규 산림기술 특별 위원회 위원장은 “이번 정책 토론회는 산림산업 기술이 지역 성장거점으로서 역할과 기능을 담당해 지속 가능한 산림경영의 중심으로 자리잡아 전문화된 산림기술산업화 라는 목표의 초속을 다지고자 마련한 자리다”고 말했다.

한편 국제사회는 기후변화 문제의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위해 노력하고 있다.

그 일환으로 선진국에 의무를 부여하는 ‘교토의정서’ 채택(1997년)에 이어, 선진국과 개도국이 모두 참여하는 ‘파리협정’을 2015년 채택했고 국제사회의 적극적인 노력으로 2016년 11월 4일 협정이 발효됐다. 우리나라는 2016년 11월 3일 파리협정을 비준했다.

이를 위해 산업계 전반에서 탄소중립2050을 실현하기 위해 노력하고 있으며 세계 4위의 산악국인 우리니라 산림기술인 들이 탄소중립 실현을 위해 앞장서고 있다.

