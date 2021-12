최근 일주일 학생 하루 731명 확진…전주 대비 226명 감소

4주간 학생 확진자 814.9명→963.6명→958.1명→731.3명

12~17세 2차 접종 완료율 49.1%

계절학기 운영 대학 66%는 비대면 수업 중

[아시아경제 한진주 기자] 최근 일주일 간 전국에서 발생한 코로나19 학생 확진자 수가 하루 평균 731명으로 집계됐다.

30일 교육부에 따르면 최근 일주일(12월23~29일) 전국 유·초·중·고등학생 확진자는 하루 평균 731.3명으로 전주(958.1명) 대비 226명 감소했다.

학생 확진자는 12월 둘째 주에 정점을 기록했고 2주 연속 감소세다. 4주간 일평균 학생 확진자 수는 ▲12월2~8일 814.9명 ▲9~15일 963.6명 ▲16~22일 958.1명 ▲23~29일 731.3명이다.

최근 일주일 간 지역별 학생 확진자는 ▲경기 1779명 ▲서울 1134명 ▲경남 336명 ▲인천 299명 ▲부산 290명 ▲충남 217명 ▲대구 171명 ▲경북 161명 ▲충북 149명 등이다.

30일 0시 기준으로 12∼17세 청소년 1차 접종률은 73.0%, 2차 접종 완료율은 49.1%다. 16∼17세 1차 접종률은 86.0%, 2차 접종률은 71.8%다. 12∼15세 1차 접종률 66.7%, 2차 접종률 38.0%다.

4주간 교직원 일 평균 확진자 추이는 13.7명→16.2명→16.1명→12.3명이다.

최근 일주일 간 대학생 확진자는 일 평균 54.9명이며 대학 교직원 확진자는 10.3명이다. 4주간 대학생 하루 확진자는 꾸준히 감소해 78.3명→77.9명→77.6명→54.9명을 기록했다.

교육부가 지난 24일부터 28일까지 일반대·전문대 총 330개교를 대상으로 설문한 결과 응답한 291개교 중 269개교에서 겨울 계절학기를 운영하고 있다. 비대면으로 수업하는 학교가 66.1%, 대면 수업은 28.1%, 대면과 비대면 혼합 운영은 5.8%였다.

지난 16일 방역당국이 사회적 거리두기 강화 조치를 발표하자 교육부도 각 대학에 계절학기 이론·교양·대규모 강의를 비대면으로 전환하도록 권고했다.

