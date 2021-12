경기관광公, 재해경감 우수기업 인증

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기관광공사가 행정안전부 주관 재해경감 우수기업 인증을 획득했다.

재해경감 우수기업 인증은 기업의 자원과 역량을 활용해 각종 재난이 발생했을 때 예방ㆍ대비ㆍ대응ㆍ복구할 수 있는 지를 평가한 뒤 우수기관에 인증서를 발급하는 제도다.

경기관광공사는 지난 8월부터 진행된 심사를 거쳐 이번에 인증을 획득했다.

경기관광공사는 체계적인 재난ㆍ안전ㆍ보건 시스템 구축을 위해 업무영향분석, 자원분석, 기능 중단 시 미치는 영향 등을 조사해 주요 리스크를 선별했다. 또 공사 재난안전 담당자를 지정해 11차례에 걸친 재해경감활동관리체계 요건 교육을 진행했다.

경기관광공사 관계자는 "그동안 꼼꼼하게 준비한 재해경감 체계를 인정받았다는 점에서 이번 인증은 의미가 있다"며 "앞으로도 작은 부분까지 놓치지 않고 재해경감을 위해 더 노력하겠다"고 전했다.

경기관광공사는 지난 8월 기능연속성경영시스템(ISO 22301) 인증 획득 및 지난 11월 안전보건경영시스템(ISO 45001) 사후심사에서 '적합'판정을 받는 등 재난 안전 관리 유지발전을 위해 힘써오고 있다.

