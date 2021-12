소노인터내셔널, 수능 응시생·범띠 고객 삼악산 케이블카 할인

[아시아경제 김유리 기자] 대명소노그룹 소노인터내셔널은 임인년 새해를 맞아 2022학년도 대학수학능력시험 응시생과 호랑이띠 고객을 대상으로 춘천 삼악산 호수케이블카 할인 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

내년 2월28일까지 운영되는 이벤트를 통해 수능 응시생은 수험표, 호랑이띠 고객은 신분증 확인을 거쳐 이용 요금 30% 할인 혜택을 제공한다. 호랑이띠 고객의 경우 1998년생까지는 대인, 2010년생은 소인으로 분류된다. 본인 이외에 동반 고객 3인까지 20% 할인을 받을 수 있다. 다만 기존 운영 중인 춘천 지역주민 및 경로자, 국가유공자 등을 대상으로 한 할인과는 중복 적용되지 않는다.

같은 기간 조조할인도 선보인다. 삼악산 케이블카의 운영이 시작되는 오전 9시부터 10시까지 1회차 탑승 고객이라면 30% 할인 혜택을 받게 된다. 이번 신년맞이 할인 이벤트 관련 자세한 내용은 삼악산 케이블카 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

소노인터내셔널 관계자는 "개장 이후 춘천 시민은 물론 전국에서 보내준 성원에 보답하면서 2022년 새해를 고객과 함께 기념하고자 할인 이벤트를 마련했다"며 "삼악산 케이블카에서만 볼 수 있는 아름다운 경관과 함께 새로운 한 해를 힘차게 맞길 바란다"고 말했다.

한편 삼악산 케이블카는 춘천 의암호와 삼악산을 배경으로 3.61㎞ 구간을 운행하는 국내 최장 케이블카다. 캐빈은 바닥이 투명한 크리스탈 캐빈 20대를 포함해 총 66대가 운영 중이다. 왕복까지 소요되는 시간은 약 30분이다. 이용 시간은 오전 9시부터 오후 5시(동계, 하계에 따라 상이)까지다. 코로나19 확산 방지 일환으로 현재는 탑승 인원을 시간당 400명으로 제한해 운영하고 있다.

