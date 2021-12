속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 최근 불거진 고위공직자범죄수사처(공수처)의 불법 통신 사찰 논란과 관련해 김진욱 공수처장이 30일 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석했다.

김 처장은 권성동 국민의힘 의원의 질의에 권 의원을 포함한 야당 의원들에 대한 통신조회 이유에 대해 "수사 중인 사건이라 원칙적으로 말씀 못 드리지만 국민적 관심 때문에 말씀 드리겠다"며 "고발사주 의혹 사건으로 알고 있다"고 밝혔다.

