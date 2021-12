광주대 '지역 대학 간 교수학습법' 비대면 워크숍 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 최근 호남대, 동신대 등 광주·전남지역 대학교수들과 함께하는 ‘지역 대학 간 교수학습 방법 성과공유’ 워크숍을 비대면 실시간 화상수업(Zoom) 방식으로 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 워크숍에서 박진영 광주대 교육혁신연구원장은 특강을 통해 ▲4차 산업혁명 시대 핵심역량과 문화예술교육과의 연관성 ▲광주대 교양 특성화 과목에 대한 이해와 운영 현황 ▲비교과 과목으로 확대 ▲지역 문화예술교육 활성화 및 지역확산 사례 등을 소개했다.

‘지역 대학 간 교수학습 방법 성과공유’ 워크숍은 2020년 교육혁신을 위한 광주대-호남대-동신대와의 협약 체결을 통한 후속 사업으로 진행됐다.

광주대 특강에 이어 호남대는 ‘메타버스 활용전략’, 동신대에서는 ‘MZ세대와 소통하는 온라인 수업 설계’ 등을 발표하며 다양한 내용을 공유했다.

박진영 교육혁신연구원장은 “문화예술교육으로 대학생과 시민이 모두 행복하고, 우리 시대 필요한 따뜻한 사람 중심의 인성과 역량을 키웠으면 좋겠다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr