◇소방준감 전보

▶소방재난본부 소방행정과장 권용성 ▶〃재난대응과장 조창래 ▶〃소방감사과장 서승현 ▶〃재난종합지휘센터장 서삼기

◇소방정 승진

▶북부소방재난본부 예방과장 박춘길 ▶〃재난종합지휘센터장 유재홍 ▶〃특수대응단장 이천우 ▶일산소방서장 한봉훈 ▲동두천소방서장 이공수

◇소방정 전보

▶소방재난본부 특수대응단장 박승주 ▶경기도소방학교 교육지원과장 고문수 ▶분당소방서장 박기완 ▶안산소방서장 이정용 ▶평택소방서장 김승남 ▶송탄소방서장 황은식 ▶이천소방서장 장재구 ▶광주소방서장 서병주 ▶안성소방서장 김범진 ▶오산소방서장 한경복 ▶북부소방재난본부 소방행정기획과장 이종충 ▶남양주소방서장 조경현 ▶가평소방서장 배영환 (2022년 1월1일자)

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr