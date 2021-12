대우조선해양건설, 거제시 아주동 426억 규모 공동주택 신규 수주

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,040 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 103,854 전일가 1,040 2021.12.30 09:45 장중(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지, 주식매각 신청에 “원금 75%이상 상환, 경영상 문제없다”한국테크놀로지, 블록체인 활용 NFT·부동산 코인 신사업 결의[인사] 대우조선해양건설 close (대표 신용구) 자회사 대우조선해양건설(회장 김용빈)은 경상남도 거제시 아주동에 426억원 규모의 공동주택을 수주했다고 30일 밝혔다.

해당 공동주택은 경상남도 거제시 아주동 산 16-2번지 일원에 위치한다. 대지면적 9316㎡(2818평), 연면적 3만620㎡(9262평) 규모로 지하 3층~27층 공동주택 2개 동으로 건설된다.

건폐율 49.45%, 용적률 244.79%가 적용되며, 공동주택(아파트) 222세대와 작은 도서관, 놀이터, 운동 공간 등의 부대시설이 들어설 예정이다. 공사 기간은 착공일부터 30개월이다.

해당 공동주택은 59형 42세대, 73형 98세대, 84형 82세대 총 222세대로 구성된다. 73type과 84type은 4bay 구조 채택으로 확장감, 통기성을 높였으며, 안정적인 분위기가 형성되어 거주자들이 편안함을 느낄 수 있다.

이와 함께 단지 안에 입주민을 대상으로 하는 실외 체육시설 및 어린이 놀이터를 운영해 언제든지 단지 밖으로 나가지 않고도 운동 활동을 즐길 수 있다.

또한 해당 공동주택은 아주터널 및 거제대로를 통한 접근성이 우수하며, 거제시 중심 상권인 옥포동까지는 거제대로, 옥포로를 이용하면 자차로 5분 이내로 도착이 가능해 편리한 생활을 누릴 수 있다.

회사 관계자는 “사업지 반경 1km 범위 내의 아파트는 총 10곳이지만 절반 정도가 노후화 돼 새로 조성되는 거제 아주동 공동주택에 대한 관심이 높다”라며 “인근에 대규모로 조성되는 옥포 국가산업단지가 준공 예정에 있어 해당 단지의 출·퇴근 수요가 많을 것으로 예상된다”라고 밝혔다.

한편 대우조선해양건설은 올해 코로나19로 건설업계가 어려운 상황에서 지속적인 수주와 재무구조 호전으로 인해 신용등급이 기존 등급보다 상승했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr