[아시아경제 문혜원 기자] 채선당 도시락&샐러드&밀키트24는 밀키트 신메뉴 ‘점보 스테이크 밀키트’를 출시한다고 30일 밝혔다.

신제품은 사회적 거리두기 강화로 인한 홈파티 수요 증가와 ‘편리미엄(편리함+프리미엄)’ 트렌드를 반영해 집에서도 간편하게 특별한 메뉴들을 준비하고 싶은 소비자들을 위해 기획됐다. 맛은 물론 비주얼까지 갖춰 집에서도 호텔이나 레스토랑의 스테이크 맛을 경험할 수 있는 것이 특징이다.

소고기 본연의 맛을 충분히 느낄 수 있도록 육즙이 풍부하고 씹을수록 고소한 맛이 우러나 스테이크용으로 적합한 목심을 사용했다. 또한 채선당의 고기 숙성 노하우를 사용해 풍미를 더했으며 엄선한 올리브오일과 자체 개발한 시즈닝을 함께 구성해 스테이크에 감칠맛을 극대화했다.

전국 채선당 도시락&샐러드&밀키트24 매장에서 만나볼 수 있다.

