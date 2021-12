현대차그룹, 세계 첫 수소청소트럭 담은 '디어 마이 히어로' 영상 공개

기존 청소트럭 대비 소음 40% 저감

수소전지에서 배출되는 물 활용한 간이 세면대 탑재

쓰레기 4.5t 싣고도 가파른 언덕 주행 가능

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹이 세계 최초로 개발한 수소청소트럭으로 삶의 질을 개선시키는 과정을 담은 2021 미래 신기술 빅캠페인 영상 '디어 마이 히어로(Dear My Hero)'를 30일 공개했다.

디어 마이 히어로 영상은 깨끗한 도시를 가꾸는 주인공인 환경미화원이 기존의 내연기관 청소 트럭과 일하면서 겪는 업무의 고충을 보여준다. 수소청소트럭이 투입되면서 업무 환경이 크게 개선되는 과정을 소개하고 있다. 수소청소트럭은 연료전지 시스템과 수소탱크 등을 기존의 청소트럭에 맞게 설계를 최적화한 모델로서 올해 1월부터 경상남도 창원시의 환경 미화 작업에 투입돼 실증 운행을 진행해왔다.

수소청소트럭은 배기가스 배출없을 뿐만 아니라 주변 공기를 정화해 훨씬 쾌적하게 일할 수 있는 환경을 제공한다. 소음 저감, 위생을 위한 간이 세면대 설치 등으로 업무환경이 개선에 큰 역할을 하는 모습도 영상에 담겼다.

수소청소트럭은 넥쏘에 적용된 연료전지 시스템 2개가 들어가 최고출력이 190㎾이며, 차량에서 발생하는 열기도 적어 청소트럭 뒤에서 쓰레기를 수거작업을 수행하는 환경미화원들의 업무환경을 개선하는데 도움을 준다.

또한 기존 청소트럭 소음 대비 약 40% 줄였으며, 운행과 정차 때 모두 전기 모터나 기계음 정도만 들릴 뿐 내연기관 상용차에서 발생하는 소음과 진동도 거의 없다. 이에 환경 미화원 작업 효율 상승과 주민들의 소음 민원 감소 효과가 기대된다.

또한 쓰레기 수거 작업 중에 오물이 묻어도 제대로 씻을 수 없는 환경미화원들의 고충을 해결하기 위해 수소연료전지 시스템에서 배출되는 순수한 물을 활용한 간이 세면대를 마련해 환경미화원들이 손을 씻는 등 위생을 지키도록 배려했다.

수소청소트럭은 특수하게 제작된 모터(최고출력 240㎾, 최대토크 3800Nm) 덕분에 9.5t에 이르는 차체 중량에 4.5t의 쓰레기를 가득 싣고도 가파른 언덕길을 가볍게 오를 수 있는 것이 특징이다.

현대차그룹은 창원시에서 진행 한 수소청소트럭 실증운행 과정에서 얻어진 데이터를 활용해 친환경 미래 모빌리티로 주목받는 수소전기트럭의 완성도를 높이는데 박차를 가할 계획이다.

현대차그룹 관계자는 "디어 마이 히어로에 등장하는 수소청소트럭은 미래 친환경 에너지인 수소가 우리의 삶을 보다 나은 모습으로 만드는데 큰 역할을 담당하게 될 것"이라며 "기술과 함께 꾸며가는 깨끗한 세상을 목표로 인류의 삶을 더욱 쾌적하고 풍요롭게 만들 수 있는 신기술 개발에 박차를 가하겠다"이라고 말했다.

한편 현대차그룹은 2015년부터 인간을 위하는 미래 신기술의 사회적 활용을 담아내는 '신기술 빅 아이디어 캠페인' 영상을 제작해 국내외에서 공감과 호평을 이끌어 냈다.

역대 진행 프로젝트는 ▲2015년 차량 HMI 기술과 정밀지도 VR 기술을 활용한 실향민 가상 고향 방문 체험 영상 '고잉홈' ▲2017년 청각장애 어린이 통학차량에 투명 LED 터치 기술을 적용한 '재잘재잘 스쿨버스' ▲2019년 청각 장애인 운전자를 위해 소리 정보를 시각 촉각으로 변환하는 ATC 기술을 적용한 '조용한 택시' ▲지난해 감성 인식 기술이 적용된 키즈 모빌리티 '리틀빅 이모션' 등이 있었다

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr