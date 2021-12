[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 산림자원연구소는 코로나19 확산 방지 특별방역·안전관리 대책 일환으로 도립공원 내 ‘새해맞이 행사’를 전면 금지한다고 30일 밝혔다.

새해맞이 행사가 금지된 공원은 덕산·칠갑산·대둔산 등 3개 도립공원으로 내년 1월 1일~2일 탐방로와 주차장 이용시간이 기존 오전 4시에서 오전 7시 이후로 조정된다. 오전 7시 이전에는 도립공원에 입산할 수 없다.

도 관계자는 “도립공원 개방 시간을 조정해 탐방객 밀집을 예방하고자 새해맞이 행사를 전면금지 한다”며 “안전을 최우선으로 방역수칙을 준수해 주길 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr