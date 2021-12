美, 아프간 철군 4개월여만에…여성·인권 특별대사 임명

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 정부가 아프가니스탄 철군 4개월여 만에 아프간 여성과 인권 문제 대응을 위한 특별대사를 임명했다.

미 국무부에 따르면 토니 블링컨 국무부 장관은 29일(현지시간) 오바마 행정부에서 아프간 특사 선임고문 등을 지낸 관료 출신 리나 아미리를 아프간 여성·인권 특별대사에 임명한다고 밝혔다. 아미리 특별대사는 전 국무부 출신으로 20년 이상 국무부, 유엔(UN), 싱크탱크 등에 아프간과 관련한 조언을 해온 인물이다.

블링컨 장관은 "(아미리 특별대사는) 특사로서 미국 국가 안보에 매우 중요한 문제들에 대해 일하게 될 것"이라며 "이는 여성, 소녀, 모든 다양성의 위기에 처한 사람들의 인권과 기본적인 자유"라고 강조했다. 그는 "우리는 평화롭고 안정적이며 안전한 아프간을 희망한다"며 "모든 아프간인들이 정치, 경제, 사회적으로 잘 살 수 있도록 아미리 특별대사와 긴밀히 협력할 것"이라고 덧붙였다.

이번 특사 임명은 미국이 지난 8월 아프간에서 철군한 지 약 4개월 만에 이뤄졌다. 철군 이후 탈레반이 장악한 아프간에서는 가까운 남자 친척의 동행 없이 여성의 장거리 여행이 금지되는 등 탈레반 집권 1기와 같은 인권 탄압이 우려되는 조치들이 이어지고 있다.

국무부는 같은 날 스테퍼니 포스터를 아프간 여성·인권 선임고문에 임명했다. 블링컨 장관은 "(스테퍼니 포스터 선임고문의) 다양한 공공·민간 경험, 여성들의 안전과 평등을 증진시키고자 하는 열정이 CARE(Coordinator for Afghan Relocation Efforts)팀을 진전시키는 데 도움이 될 것"이라고 언급했다.

