화순군, 정보공개 종합평가서 ‘최우수기관’ 선정

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 행정안전부 주관 ‘2021년 정보공개 종합평가’에서 최우수기관에 선정됐다고 29일 밝혔다.

행안부는 전날 중앙 행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 593개 기관을 대상으로 한 정보공개 종합평가 결과를 발표했다.

종합평가는 사전공개, 원문공개, 청구공개, 고객관리 등 4개 분야 10개 지표로 평가했고, 기관유형별 평가순위와 점수를 기준으로 총 4개 등급이 부여됐다.

군은 올해 적극적인 사전 공개, 청구공개 등 전반적으로 높게 평가를 받아 최우수기관에 선정됐다.

지난 2019년과 지난해 평가에서 우수 등급이었던 군은 올해 등급이 한 단계 상승한 최우수 등급을 받아, 정보공개 업무 개선 노력을 인정받았다.

군 관계자는 “이번 정보공개 종합평가 결과를 토대로 개선이 필요한 사항을 점검해 미흡한 부분은 최대한 개선하겠다”며 “군민의 알권리를 충족시키고 투명하고 신뢰받는 수요자 중심 정보공개가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr