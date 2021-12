[아시아경제 최대열 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 1,050 등락률 +4.79% 거래량 3,220,224 전일가 21,900 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다삼성엔지니어링, 부사장 4명 승진 등 정기 임원인사 단행 close 은 삼성전자 평택공장 일부 프로젝트 공사를 3300억원에 수주했다고 29일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr