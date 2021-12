[아시아경제 최대열 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 173,000 전일대비 1,500 등락률 -0.86% 거래량 214,828 전일가 174,500 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 '일자리 창출, 워라밸 최고 기업'…SK넥실리스, 고용노동부 장관상 수상SK넥실리스, 1000억 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close 는 자기주식 2만2230주를 38억4600만원에 처분키로 했다고 29일 공시했다. 처분대상은 산하 계열회사 임직원이다.

