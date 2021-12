충남 혁신기업 90% “정책자금 지원에 만족”

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남지역 혁신기업 대다수가 충남도의 정책자금 지원에 ‘만족한다’는 응답을 내놨다.

도는 지난 1·2분기 중소기업육성자금 지원 수혜업체를 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답 기업의 90%가 지원에 만족한다는 답을 내놨다고 29일 밝혔다.

조사는 중소기업육성자금 일환 혁신형 자금과 기술혁신형자금을 지원받은 161개 업체를 대상으로 실시됐다.

혁신형 자금에 관한 설문조사에 참여한 71개 기업 중 90.1%는 도가 중소기업육성을 위해 지원한 올해 정책자금에 만족(매우 만족 50.7%, 만족 39.4%)하는 것으로 조사됐고 기술혁신형 경영안정자금 부분에선 만족도 비율이 96.9%를 기록했다.

특히 자금지원 후 고용인원은 지원 전보다 업체당 평균 6명이 늘었고 매출액은 업체당 평균 10억원 증가한 것으로 나타났다.

조사에 참가한 업체 중 천안 소재의 ㈜탑은 이차전지를 생산하는 업체로 올해 자금을 지원받기 전 2억원에 불과하던 매출액이 지원 후 15억원으로 증가한 것으로 조사되기도 한다. 이 기업의 고용인원은 4명에서 11명으로 늘어 응답 업체들 중 가장 큰 성장률을 보였다.

도 정책자금을 활용하게 된 이유로는 전체 응답 기업의 81%가 낮은 금리로 대출받을 수 있는 점을 꼽았다.

도 관계자는 “설문조사는 도 정책자금 지원의 효과와 활용도, 만족도, 지원과정의 문제점 등 성과를 분석해 중소기업육성자금 지원정책을 개선하기 위해 실시됐다”며 “조사결과를 토대로 기업의 다양한 의견을 수렴, 향후 지원정책에 적극 반영할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr